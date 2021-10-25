AjansHaber.com.tr Gündem Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu

Ankara merkezli 4 ilde 6 DEAŞ şüphelisine gözaltı kararı

Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sosyal medya toplumsal barışı tehdit ediyor
Dizi setinde kalp krizi geçiren Kemal Kuruçay
Muş'ta terör operasyonunda bir kişi tutuklandı
Yargıtay’dan emsal "vasıflı işçi" kararı!
Süt fiyatlandırılmasında yeni dönem pazartesi
Rotary’den anlamlı etkinlik
Erdoğan Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu