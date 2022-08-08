Ankara Koridorları...

İlk yazı olduğu için öncelikle neden ‘Ankara Koridoru’ ya da ‘Koridorları’ dedik yazımızın başlığına, bunu size açıklamak istiyorum.

Ankara’da gazetecilik yapanlar bilir, en önemli haberler bürokrasinin koridorlarından toplanır. Ses getiren haberler bu koridorlarda şekillenir. O önemli manşet haberlerin kaynağı bazen bir müsteşar ya da genel müdür, bazen de çaycı, hademe ya da temizlikçi olabilir.

90’lı yılların başı, mesleğe ilk başladığım dönemde öğrendim gazeteciliğin ne kadar büyük özveri ve çaba gerektirdiğini.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenciyim, Ankara’ya geleli daha 2 sene olmuş. Henüz şehri bile yeni tanıyorum. Ama sürekli olarak bir gazeteye muhabir olarak girmeye çalışıyorum.

Bir dost sayesinde Sabah Gazetesi Ankara Bürosu Spor Servisi’ne ulaştım. Gazetenin o zaman bürosu Hilton Otel’in karşısındaki bir bina ama spor servisine yer bulamadıkları için onu alt sokaktaki bir başka binanın giriş katına yerleştirmişler.

O dönemin Sabah’ını daha iyi anlayabilmeniz için söylüyorum, gazete daha yeni şekilleniyor ve hatta benzin istasyonlarında ücretsiz dağıtılarak okuyucu bulmaya çalışıyor.

İşte bu dönemde bendeniz, mesleğe ilk pençelerimi atmaya çalışıyordum. Kısa bir görüşmenin ardından staja başladım.

Ama bürodakiler eskilerin tabiriyle ‘kurt gazeteciler’ ve her fırsatta beni sınıyorlar.

Sonradan mesleğin en önemli kriterlerini öğreneceğim bu abilerim bana, kül tablası temizletip çay servisi yaptırıyor.

Yakaladıkları her fırsatta “Ya oğlum, git kendini kurtar. Bulaşma bu işe. Okul okuyorsun diye mesleği yapmak zorunda değilsin. Yazık etme kendine” diyerek beni göndermeye çalışıyorlar.

Bazen bağırıyorlar, bazen küfrediyorlar. Tabi ki bunların hepsinin beni sınamak için yapılan şeyler olduğunu çok sonra öğreniyorum.

Okulda bize pek çok şey öğretiyorlardı ama hiçbirinin mesleğe ilişkin olduğunu söyleyemem. Çünkü teori ile pratik arasında uçurum vardır her zaman.

Kısa yaz çalışması bitiminde şef beni çağırdı ve stajın bittiğini söyledi. Oysa ben çalışmak istiyordum. Nazikçe bana “Senin sporla bir alakan yok. Benim işime yaramazsın” tarzında bir şeyler söyledi ve gönderdi.

Ama ben gazeteci olmayı çok istiyordum. Büroda çalışırken, fotoğraf çekecek birine ihtiyaçları olduğunu fark etmiştim. Ama benim bir makinam bile yoktu. Aileme baskı yaparak dönemin en iyi fotoğraf makinelerinden birini aldım. Alet o kadar iyiydi ki, bana çok da bir şey yaptırmadan güzel fotoğraflar çekebiliyordu. Birkaç ay etrafta tecrübe yapıp makineye alıştıktan sonra, tekrar büroya gittim.

Daha sonra bana uzunca bir süre babalık da yapan şefim Besim Güçtenkorkmaz’ın karşısındaydım. Yeni makinamı da göstererek, “Abi tamam, sporla ilgim yok ama size fotoğraf çekebilirim” diyerek çalışmak istediğimi söyledim. Kadro olmadığı için sigorta yapamayacağını, şimdilik para veremeyeceğini belirterek beni kibarca göndermeye çalıştı.

Ben ise “Abi kapıdan kovsan, bacadan girerim. Ben bu işi yapacağım. Herhangi bir beklentim yok. Sadece işi öğrenmek istiyorum” dedim.

Biliyorum ki Besim abimi ikna eden benim kararlılığımdı. 32 yıl sürecek gazetecilik hayatım, onun ağzından çıkan “İyi bir bakalım o zaman” sözleriyle başlamış oldu.

Spor haricinde mesleğe ilişkin bütün temel kuralları burada öğrendim. ‘Spor harici’ dedim, çünkü spor yapmayı seviyordum ama yazmayı hiç beceremedim.

Bazıları rahmete kavuşmuş çok güzel insanların verdiği eğitim beni ilerde cevval bir gazeteci yaptı. İşte o büroda beni en çok törpüleyen ve şekle sokan rahmetli “can abim” Sabri Canbeyli oldu.

Ankara Koridorlarında nasıl ilişki kurulur, nasıl güven sağlanır, haber nasıl toplanır, nasıl kovalanır?

Hepsinden önce onun söylemiyle “Evvela adam olacaksın, sonra gazeteci” derdi.

Aslında kafamın içine kazımamı istediği şeyler şunlardı:

“Bürokrasi koridorlarında attığın her adımda seni sınarlar. ‘Adam mısın, değil misin?’ diye. Kaleminden önce yüreğin güçlü olacak. Ondan sonrası zaten gelir. Haber kaynağın kutsaldır. Canını vereceksin, asla kaynağını deşifre etmeyeceksin. Bazen seni yönlendirmek, ya da kullanmak isterler. Bu yüzden kesin emin olmadığın şeylerde mutlaka ters açıdan bilgiye bakmayı ihmal etmeyeceksin.

Hatta gerekiyorsa farklı kanaldan haberi teyit edeceksin. Ankara Koridorlarında en önemli şeyler bunlardır”

Ankara Koridorlarında çok şey gördüm, çok şey duydum. Her model insanla tanıştım, konuştum. Bundan böyle bu koridorlarda duyduklarımı fırsat buldukça buradan sizinle paylaşacağım.

Elbette rahmetli Sabri abimin dediği gibi “önce adam, sonra gazeteci” olarak…