Ankara fotoğrafları, ABB'nin internet sitesinde yayınlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli fotoğrafseverlere çağrıda bulunarak çektikleri Ankara temalı fotoğrafları göndermelerini istedi.

Gönderilen fotoğraflar, hava durumu görsellerinde kullanılırken, @abbbasin hesaplarından gönderenin adıyla paylaşılacak.

Başkenti her mevsiminde ayrı bir güzelliğe ulaşan parklarını, rekreasyon alanlarını, sokaklarını ve tarihi yerlerini çektikleri karelerle ölümsüzleştiren ve fotoğraflarının daha geniş kitlelere ulaşmasını isteyen vatandaşların https://forms.ankara.bel.tr/hava-durumu linki üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor.