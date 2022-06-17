Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın ölümüne ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün vefat eden Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığının, şüpheli bir durumun olmadığının anlaşıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çağlar'ın saat 16.15 sıralarında ikametinde yakınları tarafından hareketsiz şekilde yatarken görülmesi üzerine durumun Yıldızevler Şehit Adnan Kılıçoğlu Polis Merkez Amirliği'ne ihbar edildiği belirtildi.

Olayın Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesinin ardından görevlendirilen Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Çağlar'ın ikametinde incelemeler yapıldığı, sonrasında Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır. Soruşturma, Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir." denildi.