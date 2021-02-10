Ankara Çayı kırmızıya boyandı

Sakarya Nehri'nin uzantısı olarak Ankara'nın doğusundan başlayıp, şehir merkezine kadar uzanan Ankara Çayı'nın dün birkaç saat kırmızı renge dönmesi vatandaşları tedirgin etti.

TEDİRGİN ETTİ

Cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

NUMUNE ALINDI

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı. İncelemeyle ilgili durum tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.