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Ankara beyaza büründü

Baharın habercisi 3'üncü cemrenin toprağa düşmesi sonrası Başkent'te hava sıcaklıklarının artması beklenirken, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Başkent'te dün sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi.

Aralıklarla yağan yağmur yer yer etkili olurken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağmaya başladı.

Dikmen, Keklikpınarı, İncek gibi yüksek rakımlı yerlerde ise yoğun kar yağışı görüldü.

LAPA LAPA YAĞAN KAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Havaya ve suya düşen cemrenin 3'üncüsünün de geçen hafta toprağa düşmesinin ardından Ankara'da, ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başlamıştı.

Ağaçların da çiçek açmaya başlamasıyla sıcaklıkların artmasını bekleyen vatandaşlar, lapa lapa yağan karı şaşkınlıkla izledi.

Yağış bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

KAR KÜREME ARACININ KÜREĞİ KOPTU

Dikmen'de yoğun kar yağışı belediyeyi de harekete geçirdi.

Kar küreme araçları belli noktalara yerleştirilirken, o araçlardan birinin küreğinin koptuğu görüldü.

İlçede şiddetini artıran kar yağışı vatandaşları da olumsuz etkiliyor...

 

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