Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan'ın ilk mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün huzuruna çıkarak mozoleye çelenk bıraktı. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne önemli mesajlar yazdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel Defteri imzalayan Erdoğan, "Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıl dönümü tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, devlet erkanı Anıtkabir'e ziyaret gerçekleşiyor. Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün huzuruna çıkarak mozeleye çelenk bıraktı. Atatürk'ün huzurunda yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'mız okundu.

"BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİNDE GELECEĞİMİZE DOĞRU YÜRÜYECEĞİZ"

Misaki Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zatıalinizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ'İ AÇACAK

Anıtkabir'deki törenin ardından kutlamalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada 29 Ekim tebriklerini kabul edecek. Erdoğan'ın bu özel gün dolayısıyla Beştepe'de "Milli Mücadele Sergisi"ni de açması bekleniyor.

CUMHURİYET BAYRAMI KORTEJİ

Başkentteki bayram coşkusu "Cumhuriyet Bayramı Korteji" ile devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlayacak tören yürüyüşü, Birinci Meclis'te sona erecek. Saat 14'te başlaması beklenen yürüyüş öncesinde bando gösterisi de yapılacak.

ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Başkent'te bazı ana yollar trafiğe kapatılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI'NDAN KONSER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklikleri bu törenlerle de sınırlı kalmayacak.

İletişim Başkanlığı'nın organizasyonunda Antalya'daki Patara Antik Kenti'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da saat 19:23’te Büyük Cumhuriyet Konseri düzenleyecek.

Ayrıca Akdeniz'de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi gerçekleştirilecek.