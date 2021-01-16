Anastasiadis ifşası istifa getirdi

Politis ve diğer Rum gazetelerinde yer alan habere göre, Parashos'un kamuoyuna gönderdiği ve gazete sahipleri "Dimitris-Hristi Lottidi'ye" hitaben yazdığı istifa mektubunda, 10 Ocak 2021'de kaleme aldığı köşe yazısından dolayı Anastasiadis'ten özür dilemesinin istenmesi ve kendisinin bunu kabul etmeyecek olması sebebiyle istifa ettiğini duyurdu.

Parashos istifa mektubunda, 10 Ocak tarihli yazısında Anastasiadis hakkında yazdığı her şeyin, Anastasiadis'in Atina'da bir eğlence mekanında kendisine yaptığı itiraflara dayandığını, yazısında belirtmemesine karşın Anastasiadis'in itirafı sırasında Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras ve başka kişilerin de orada olduklarını iddia etti.

Parashos söz konusu köşe yazısında, bir eğlence ortamında Anastasiadis’in, "para karşılığı vatandaşlık programının altın yumurtlayan tavuk olduğunu anladığını ve programın kendi avukatlık bürosuna yıllık 300 milyon avro gelir getirdiğini" ve "bu paraları Seyşeller'e özel uçakla yaptığı seferlerle götürdüğünü" söylediğini kaydetti.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KONUSUNDA NABIZ YOKLADI'

Anastasiadis'in bu sebepten ötürü "Mont Pelerin'de Maraş ve Güzelyurt, Crans Montana'da ise çözümü almadığı" iddiasında bulunan Parashos, Anastasiadis'in yine kendisine, 2017'den bu yana "iki devletli çözüm konusunda nabız yokladığını ve Avrupa Birliği ile Başpiskopos'un onayını almaya çalışacağını" söylediğini, bunu 2018'de de yazdığını hatırlattı.

Parashos, köşe yazısı sonrasında gazete sahiplerinin, Anastasiadis'in kendilerini telefonla arayarak, dava açacağı tehdidinde bulunduğunu iddia etti.

Gazete sahiplerinin kendisine de haber vermeden Anastasiadis'e bir elektronik posta gönderdiğini ve yazı için özür dileneceği taahhüdünü verdiklerini açıklayan Parashos, özür dileme niyetinde olmadığını ifade etti.

Parashos, gazete sahiplerinin, genel yayın yönetmenini ve gazetenin onurunu savunmak yerine dava açılmasından korkarak, bu şekilde davranmalarından ötürü "saygınlığını ve onurunu korumak adına istifa ettiğini" belirtti.

Milliyet