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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, işçi servisi ile 2 tır ve kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, işçileri taşıyan servis otobüsü, 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otobüs, bariyere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlaç yüklü tırdaki malzemeler yola saçılırken, İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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