Amerikan Forbes: Türkiye SİHA alanında ihracat pazarı oluşturuyor

Dünya basını Türkiye'nin SİHA başarısını konuşmaya devam ediyor. Amerikan Forbes dergisi insansız hava araçlarında Türkiye'nin büyü bir ihracat pazarı oluşturduğunu yazdı.

ABD merkezli Forbes dergisinde yer alan haberde, Türkiye'nin ürettiği söz konusu araçların büyüyen bir pazara sahip olduğuna dikkat çekildi.

BÜYÜK BİR İHARACAT PAZARI OLUŞTURUYORLAR

"Türkiye, büyük olasılıkla, SİHA alanında büyük bir ihracat pazarı oluşturabileceğini kanıtlayacaktır." denildi.

Haberde Türkiye'nin yerli üretimi Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA), 2021'de yeni ihracat müşterileri kazandığı kaydedildi.

BÜTÜN ÜLKELER SIRAYA GİRDİ

24 adet SİHA alımına dair Türkiye ile anlaşmaya imza atan Polonya'nın ilk NATO üyesi olduğu anımsatıldı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın TB2'lerle ilgili "Savaşta kendilerini kanıtladı." ifadeleri hatırlatıldı. NATO'nun bir diğer üyesi olan Letonya'nın Türk insansız hava araçlarının tedarikiyle ilgilendiği aktarıldı. Haberde ayrıca Ukrayna ve Arnavutluk'un da Türk SİHA'larına karşı ilgisinden bahsedildi.