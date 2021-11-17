Amerika'da Müslümanların yönettiği kent; Hamtramck
Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan eyaletine bağlı Hamtramck şehri Müslüman bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan eyaletine bağlı Hamtramck şehri Müslüman bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor.
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30 farklı dilin konuşulduğu Hamtramck adeta bir kültür mozaiği.
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5 kilometrelik alanda dünyadan farklı din ve kökene sahip insanların bir harmoni içerisinde yaşıyor.
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Kentte kiliselerden çan, camilerden ezan sesleri birlikte yükseliyor.
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