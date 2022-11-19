Amerika teröristlere ‘kaçın’ dedi!

Sözde bir uyarı geldi

Son olarak öyle bir densizliğe imza attı ki, Türkiye düşmanlığını perçinledi, tescilledi…

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu bir açıklama yaptı…

Açıklamada, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyine operasyon ‘düzenleyebileceği’ belirtilerek bölgede yaşayan ABD vatandaşlarına uyarılarda bulunuldu.

Teröristlere: Kaçın…

Türkiye açısından ilk okuyuşta ‘olumlu’ karşılanacak bir yan olabilir ama uyarıda, Amerikalılara, dikkat etmesi gereken noktalar anlatılırken “Sınır bölgelerinden kaçının” demenin mantığı nedir?

Devamında, “Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun” demek; “Düşük bir profil tutun” tavsiyesinde bulunmak; “Güncellemeler için yerel medyayı izleyin” önerisinde bulunmak; ister istemez akıllara, bu uyarılar Amerikalılara değil de Irak ve Suriye’deki teröristlere ‘kaçın’ mesajı gibi algılandı.

Bunu hep yapıyorlar

Öncesi de var ama bu işler taaa ‘Çekiç Güç’ten beri böyle değil mi?

Amerikalılar, “Herkesi kör alemi sersem sanmak” gibi bir salaklığın içine düşmüş olabilir ama sandıkları da onları kör ve sersem olarak görüyor.

Seref düşmüş ise…

Evet, Türkiye’ye terör tehdidi olan her yer ve ülke ‘bir gece ansızın’ ziyaret edilebilir…

O zaman…

Gürcistan’dan mülhem: Sefer düştü Suriye’ye, bizim ile gelen gelsin…

Dursun ERKILIÇ - Ajans Haber