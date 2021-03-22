Ambulans helikopter hamile kadın için seferber oldu
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde sancılanan hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde yaşayan hamile Gülbahar Demirtaş sancılanınca, yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.
Tuzla Belediye Başkanı @drsadiyazici’dan dikkat çeken paylaşım: “Devlet, milletinin Mecnun’udur.”— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 22, 2021
Yer Ağrı Diyadin,
Dedebulak köyü
Rakım 2.600
👩🍼👼🏻Doğum yapmak üzere olan anne için sağlık bakanlığının seferber olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldupic.twitter.com/HGaUg93Rlc
Sağlık ekipleri, bölgede etkili olan tipi nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamadı.
Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile köye gelen sağlık ekipleri, hamile kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı.
Gülbahar Demirtaş, ambulans helikopterle Van'ın Erciş ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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