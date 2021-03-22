Ambulans helikopter hamile kadın için seferber oldu

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde yaşayan hamile Gülbahar Demirtaş sancılanınca, yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Tuzla Belediye Başkanı @drsadiyazici’dan dikkat çeken paylaşım: “Devlet, milletinin Mecnun’udur.”



Yer Ağrı Diyadin,

Dedebulak köyü

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👩‍🍼👼🏻Doğum yapmak üzere olan anne için sağlık bakanlığının seferber olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldupic.twitter.com/HGaUg93Rlc