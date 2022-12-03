Amasya'da 113 bin 480 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

İhbarı değerlendiren Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhacıköy'de ikamet eden Melike T, Cihat T. ve Mustafa C'nin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerinde yapılan aramada, kaçak 30 bin 400 boş, 83 bin 80 dolu makaron, 297 kilogram kıyılmış tütün ile 5 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.