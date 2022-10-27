Amasra'da maden patlamasında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletmesinde 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.