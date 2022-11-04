Amasra'da maden ocağındaki patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."