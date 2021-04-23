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Altun, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'ın açıklamalarını değerlendirdi

İletişim Başkanı Altun, "Sayın Sahak Maşalyan'a geçmişte yaşanan acıların gündelik politik amaçlara alet edilmemesi gerektiğini ifade ettiği için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili bir mesaj paylaştı.

Maşalyan'dan 1915 olayları açıklaması: Politik amaçlara alet edilmesi bizi üzüyorMaşalyan'dan 1915 olayları açıklaması: Politik amaçlara alet edilmesi bizi üzüyorGündem

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan'a geçmişte yaşanan acıların gündelik politik amaçlara alet edilmemesi gerektiğini ifade ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Bu topraklarda barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Biz birlikte Türkiye'yiz."

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