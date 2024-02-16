Altınok'un reklam kampanyası kafa karıştırdı!

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un birkaç gündür Ankara caddelerindeki billboardları süsleyen reklam sloganı kafa karışıklığına neden oldu.

Üzerinde AK Parti ya da Altınok'a ilişkin hiçbir simge bulunmayan reklam afişlerinde "Yavaşlayan Başkent için hızlanma zamanı" ifadesi kullanıldı.

Afişte ne anlatılmak istediğini anlamayan Ankaralılar, Ankara'da trafiğin en yoğun olduğu caddelerin panolarına asılan bu afişin trafikle ilgili olduğunu zannetti.

Altınok'un kampanya ekibiyle ilgili ciddi soru işaretleri uyandıran reklam çalışması, parti teşkilatı içinde de eleştirilere neden oldu.

Gelen eleştiriler üzerine, reklam afişine Altınok görseli ve parti simgesi eklendi.