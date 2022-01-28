Altının gramı 785 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 785 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 787,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 785,4 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.292 lira, Cumhuriyet altını da 5.280 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.794 dolardan işlem görüyor.

Analistler, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının altının ons fiyatını baskıladığını, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin ise söz konusu düşüşü sınırladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.790 ve 1.760 doların destek 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.