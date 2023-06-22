Altının gram fiyatı 1.460 lira seviyesinden işlem görüyor!
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.460 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.465 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.460 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.400 lira, Cumhuriyet altını da 9.700 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün günü 1.933 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.928 dolardan alıcı buluyor.
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