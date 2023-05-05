Altından rekor üstüne rekor!

Fed beklendiği üzere 25 baz puan faiz artırımı kararı alarak, faizi yüzde 5.25 seviyesine kadar çekip 2007 yılından beri en yüksek seviyeye yükseltmiş oldu. Karar sonrası basın karşısına geçen Başkan Jerome Powell veriye bağlı olarak bundan sonraki kararları vereceğini duyurdu. Özellikle banka iflaslarına dair gelen sorulara, şimdilik endişelenecek bir şeyin olmadığını savunan başkan, faiz artış döngüsünün de sonuna gelindiğini ima etti.

Gram altın rekor tazeledi

Altın, Fed'in 25 baz puanlık faiz artışı sonrası sıkılaşma döngüsünü sonlandıracağının sinyallerini vermesi ve ABD'de bankacılık krizine dair endişelerin artmasıyla yükselirken gram altın da rekor kırdı. Spot altın ons başına 2079 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken gram altın 1300 TL ile rekor yeniledi.

Güncel altın fiyatları

Gram altın 1.283 TL

Çeyrek altın 2.256 TL

Cumhuriyet altını 9.192 TL

Yarım altın 4.512 TL