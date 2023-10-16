Altında son durum ne? Dövizde neler oluyor?

İsrail-Hamas çatışması ile Orta Doğu'da yaşanan gerilim güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Psikolojik destek seviyesini kıran altın fiyatları İsrail-Hamas Savaşı ile 7 ayın en hızlı yükselişini gösterdi. Geçtiğimiz haftayı yüzde 5,47 artışla 1.932,9 dolardan tamamlayan altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı.

16 Ekim 2023 sabahında ons altın 1920 dolar bandında işlem görürken, gram altın 1713 liradan işlem görüyor.

Dolar haftaya yükselişle 27,83 TL'den başlarken, Euro ise 29,3318 TL'den başladı.