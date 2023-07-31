Altında son durum! Euro ve Dolar kaç TL oldu?
Gram altın geçen hafta 1700 TL'yi görmüştü. Dolar ve Euro ise seyrini koruyor.
Gram altın, yeni haftada 2 lira yükselerek 1695 liradan işlem görüyor. Gram, günün ilk işlem saatlerinde yine 1700 lirayı gördü.
Çeyrek altın, 2769 lira seviyesinden satılıyor. Çeyrek, geçen haftayı 2768 liradan tamamlamıştı.
Yarım altın ise yüzde 0,04'lük yükselişle 5538 liradan alıcı buluyor.
Önceki kapanışı 11039 lira olan cumhuriyet altını, 11044 liradan fiyatlanıyor.
Ons altın ise 3 dolarlık düşüşle 1956 dolar seviyesinde bulunuyor.
Dolar ve Euro'da son durum
Dolar yeni haftaya yüksek seyrini koruyarak başladı.
Bankalararası piyasada dolar/TL 26,96 seviyesinde işlem göürken, euro/TL 29,68 civarında hareket ediyor.
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