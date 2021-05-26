Altında sert yükseliş!

1900 doların üzerine çıkan altın ons fiyatı ile birlikte gram altın 517 TL'yi gördü. Piyasada çeyrek altın 850, yarım altın 1700, tam altın fiyatı ise 3400 TL'den işlem görüyor.

Ons altın fiyatlarında 1700-1800 dolar seviyelerindeki durgun bekleyiş yaz aylarının gelmesiyle birlikte yerini harekete bıraktı. Yaklaşık iki ay önce 1680 dolar civarında olan ons altın bugün 1907 dolara kadar yükseldi. Kısa sürede yüzde 13 yükselen ons altındaki hareket gram altına da pozitif yansıdı.

TARİHİ ZİRVE 540 LİRA

Gram altında tarihi zirve 6 Kasım 2020’de görüldü ve 540.6 lira olarak gerçekleşti. Bu tarihten sonra dalgalı seyreden gram altın 18 Şubat 2021’de 397.4 liraya kadar geriledi. Bu seviyelerden sonra hafif yükseliş hareketine başlayan altın yaklaşık 3 aylık dönemde yüzde 30 kazanç sağlamış oldu. Gram altın gün içinde en yüksek 518.2 lirayı gördü. Böylece tarihi zirvesinden sadece 22.4 lira uzakta.

ONS ALTINDA İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Geçtiğimiz yıl 7 Ağustos’ta 2075 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşan ve sonrasında düşüş grafiği sergileyen ons altın yeniden zirve hareketi yapmaya başladı. Yaklaşık 7 ayda yüzde 20 düşen ons altının hızlı toparlanması istikrara kavuştuğunun işareti olarak ön plana çıkıyor.

BORSA İSTANBUL DÜŞTÜ, DÖVİZ, ALTIN HAREKETLENDİ

Borsa İstanbul tarihi yüksek seviyelerini gördükten sonra dar bantta uzun süredir 1300-1400 puan arasında seyretmeye başladı. Döviz tarafında ise hareketliliğin artması altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Küresel piyasalarda dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken euro karşısında 4.5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD TAHVİL FAİZLERİ GERİLİYOR

ABD 10 yıllık tahvil faizi bir dönem hızlı yükseliş yaşadı. Ardından gerileme gösterdi ve yüzde 1.50 dolaylarında dengelenme yaşadı. Yatırımcılar ise ABD’de enflasyon rakamlarındaki artışa rağmen faizin düşük kalması nedeniyle farklı yatırım araçlarına yönelmeye başladı.