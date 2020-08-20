Altında gece sürprizi

Son 2 günde 2000 doların üzerini gören ons altının fiyatı, yüzde 3.5'un üzerinde düşüşle 1925 dolara kadar indi. FED'in aynı tutanaklarda ekonomide bilinmez bir yola girildiğini belirtmesi ve düşük faiz, fiyatları yeniden yukarı taşıdı. 450'ye dek gerileyen gram altın yeniden 460 seviyesine geldi.

Altın fiyatlarında akşam saatlerinde satış baskısıyla sert düzeltme yaşandı ve son iki günde 2000 doların üzerine çıkan spot altın tüm kazanımlarını geri verdi.

FED'in FOMC tutanaklarında fonlama maliyetlerini düşürmek için getiri eğrisi kontrolüne soğuk bakması nedeniyle ABD 10 yıllıklarının 60 baz puanın üzerinde artarak yüzde 1 yükselmesiyle altındaki satışlar hızlandı. 92.2 seviyesine dek inen dolar endeksi 93'e gelirken spot altının ons fiyatı yüzde 3.5'un üzerinde düşüşle 1924 dolara kadar geriledi, gram altın fiyatı ise 450 TL'ye indi.

Ancak FED'in tutanaklardaki güvercin ifadeleri sonrası altın fiyatlarındaki düzeltme fazla uzun sürmedi. FED'in koronavirüsten darbe yiyen ekonominin toparlanmasına dair endişeleri ve "son derece bilinmez bir patikaya" girildiğini belirtmesiyle risk iştahı düşerken altın günlük dip noktasından geri dönerek ABD altın vadelileri 1950 doların üzerine tırmandı.

Analistler altının gece saatlerinde aldığı darbeye rağmen orta ve uzun vadede arkasındaki dinamiklerin değişmediği belirtiyor. ABD'nin şu an üzerinde uzlaşılamayan teşvik paketinin er ya da geç geleceği ve Kovid-19 belirsizliği nedeniyle ek mali teşviklerin de gündemde olması altın fiyatlarını yukarı yönlü beslemeye devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere merkez bankaları söz konusu belirsizlik nedeniyle faizleri olabildiğince indirirken dev teşvikler açıklandı. Altın fiyatlarında ise yüzde 30'un üzerinde artış yaşandı. FED'in ABD ekonomisiyle ilgili güvercin söylemleri de borsa ve Asya piyasalarını olumlu etkiledi.

Spot altın sabah saatlerinde 1950 dolar üzerinde tutunmaya çalışırken, gram altın yeniden 460 TL bandına geldi. Altınla birlikte 28 dolar üzerinden 26.5 seviyesine dek inen gümüş fiyatları da düzeltme sonrası yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 27.25 seviyesinden işlem görüyor.