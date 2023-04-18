Altın ve gümüş için yükseliş beklentisi!

Citigroup, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7,9 artırarak 2050 dolar seviyesine çıkardı.

Altın fiyatında yukarı hareketin devamı için 2075 - 2100 dolar aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini belirten Citigroup; ancak fiziki talep istikrarlı kaldığı sürece yatırımcı girişlerinin fiyatın 2023'ün ikinci yarısında daha yukarı gitmesine imkan vereceğini vurguladı.

Gümüş fiyatı tahminlerini yükseltti

Citi, bugün yayınladığı raporda ons gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 0-3 ay için fiyat tahminini 24 dolar seviyesinden 28 dolara çıkaran Citi, 6-12 ay için beklentisini 28 dolardan 30 dolara yükseltti.

Citi'nin 2023 yılı için ortalama ons gümüş fiyatı beklentisi de 25 dolardan 27 dolar seviyesine çıktı.

Yapılan değerlendirmede, "Fiyatlar önceden düşünülenden daha fazla yükselecek. Boğa piyasasının temel yönlendiricilerinin çoğunun hali hazırda gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz" denildi.

Altın, 13 ayın zirvesini gördü

ABD’den gelen ekonomik verilerle dolar dünyada güç kaybederken, bu durum altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürüyor. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü 2048 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesine görmüştü.

Ons altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık olarak yüzde 12 kazandırırken, tarihi zirvesini 2075 dolar ile Ağustos 2020 tarihinde görmüştü.