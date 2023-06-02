Altın ralliye devam ediyor!

Salı günü 2.5 ayın en düşük seviyesini test eden ons altında yön yukarı döndü. Bugüne 1980 dolardan başlayan ons altın şu saatlerde yükselerek 1979 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1974 dolar, en yüksek ise 1983 dolar seviyeleri test edildi.

Gram altın rekor kırdı

Geçtiğimiz gün 1322 liraya kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test eden gram altın bugün 1345 liraya kadar çıkarak yeni bir rekora imza attı. Gram altın şu dakikalarda 1329 liradan işlem görüyor.