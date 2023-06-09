Altın hızını kesmiyor, yükselişe devam ediyor!

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe de yükselişle başladı.

Dolar/TL kurunun etkisiyle birlikte Çarşamba günü rekor kıran gram altın bin 350 lira seviyesinden bir günde bin 450 liranın üzerini gördü.

Bugün ise gram altın güne 1500 lira sınırında başladı. Gram altın şu sıralarda 1480 liranın çeyrek altın ise 2 bin 420 liranın üzerinde işlem görüyor.

Gram altın geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1017 liradan alıcı buluyordu. Böylece son bir yılda yüzde 47 oranında kazanç sağlamış oldu.