Altın fiyatlarında son durum

Döviz ve altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. ABD enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesiyle içerde altının gram fiyatı 500 lirayı aştı.

Geride bıraktığımız haftadan bu yana yükselişini sürdüren ve Nisan ayında yüzde 6,6 ile en çok kazandıran yatırım aracı olan altın fiyatlarında yükseliş yeni haftada da devam ediyor.

Gram altın Ramazan Bayramı tatilinin ardındna ilk iş gününne 502 liradan başladı.Altının gram fiyatı 6 Kasım 2020'de 538 lirayla zirveyi görmüştü.Öte yandan altın fiyatları yükselen enflasyondan da destek buluyor. ABD'de 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrasında faizlerde artış beklentisiyle dolar güçlendi, ons altın fiyatı yükseldi.

Altının ons fiyatı 1.853,86 dolar seviyesinde bulunuyor.

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