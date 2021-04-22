Altın piyasasındaki son rakamlar sabah saatleriyle birlikte belli oldu. Geçtiğimiz hafta haftalık bazda bakıldığında altın fiyatları yatırımcısına kazandırdı. Ons altındaki artış altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Altının onsunun uzun zaman sonra bin 791 dolara yükselmesiyle birlikte iç piyasadaki altın türleri de değer kazandı. İşte altın fiyatlarında son durum.

ALTIN FİYATLARI 22 NİSAN 2021

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 22 Nisan 2021 Perşembe günü 472,49 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 758 lira olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 781 lirada konumlandı.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Satış fiyatında bir süre önce 3 bin lira barajını aşan Cumhuriyet altını son dönemdeki artışla birlikte buradaki konumunu da güçlendirmiş oldu. 22 Nisan 2021 Perşembe günü Cumhuriyet altını 3 bin 20 liradan alınırken 3 bin 108 liradan da satışa sunuluyor.