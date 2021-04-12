Altın fiyatlarında son durum
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 460 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, cumhuriyet altını da 3.066 liradan satılıyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 454-461 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 458 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 460 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, cumhuriyet altını da 3.066 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.739 dolardan alıcı buluyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 410,99
SATIŞ: 440,89
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.993,00
SATIŞ: 3.087,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.026,00
SATIŞ: 3.072,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.920,44
SATIŞ: 2.978,09
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.454,00
SATIŞ: 1.511,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 727,00
SATIŞ: 755,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 456,65
SATIŞ: 456,73
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