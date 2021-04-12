Altın fiyatlarında son durum

Geçen haftanın son işlem gününde 454-461 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 458 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 460 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, cumhuriyet altını da 3.066 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.739 dolardan alıcı buluyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 410,99

SATIŞ: 440,89

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.993,00

SATIŞ: 3.087,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.026,00

SATIŞ: 3.072,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.920,44

SATIŞ: 2.978,09

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.454,00

SATIŞ: 1.511,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 727,00

SATIŞ: 755,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 456,65

SATIŞ: 456,73