Altın fiyatlarında son durum

Altın yatırımcısının merakla beklediği altın fiyatları yükselişte. Piyasalarda son durum netleşti. Peki, fiyatlar ne durumda?

Gram altın fiyatları 8 Nisan Perşembe gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 455 lira alış ve 456 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları güne yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın 729 lira alış ve 745 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Yarım Altın:

Alış: 1.457,00

Satış: 1.504,00

Cumhuriyet Altını:

Alış: 3.028,00

Satış: 3.074,00