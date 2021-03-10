Altın fiyatlarında son durum

9 MART GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları dün yakaladığı yukarı yönlü seyri bugün de sürdürüyor. Serbest piyasada saat 12.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 419 lira alış ve 421 liar satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 9 MART

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi güne yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 17.41'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın 670 lira alış ve 687,55 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.691,33

2.742,33

YARIM ALTIN FİYATI

1.341,41

1.375,29