Altın fiyatlarında son durum

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yatay seyreden gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 410,4 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 411 lirada dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 673 lira, cumhuriyet altını da 2.743 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün dolardaki değerlenmenin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürerek 1.687 dolarla 9 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1.699 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseldiğini, bunun da dolar endeksini desteklerken, altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

ONS ALTINDA 1.670 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ DESTEK

Powell, dün para politikası ile ilgili güvercin söylemlerine devam etse de tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıracak bir açıklamada bulunmadı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 seviyesinin nemli destek konumunda olduğunu ifade etti.