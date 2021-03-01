Yeni haftanın ilk işlem gününde de küresel piyasalarda Johnson&Johnson’ın geliştirdiği tek dozluk Covid-19 aşısının FDA’dan onay alması piyasalarda iyimserliğe neden olurken gözler, ABD yardım paketinin Senato görüşmeleri, koronavirüs salgınındaki son durum ve aşılama çalışmalarında olacak. Altının onsu yeni haftanın ilk işlem gününde ise düşüşe tepki vererek 1750 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Ons Altın’ın izleyeceği seyir Gram Altın için önemli. Analsitler, gelişmekte olan ülkeler para birimlerinde yaşanan satış baskısının devam etmesi halinde gram altında yukarı yönlü hareketin devam edeceğini belirtiyor. Peki, Bugün güncel gram altın fiyatları ne kadar? Altının gramı ne kadar oldu? Bugün çeyrek ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 1 Mart güncel altın fiyatları...



ALTINDA SON DURUM NE? 1 MART ALTIN FİYATLARI



BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?



Gram altın bugün 414,71 liradan alınıyor, 414,79 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?



Çeyrek altın bugün 673,27 liradan alınıyor, 688,71 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?



Yarım altın bugün 1.342,34 liradan alınıyor, 1.377,42 liradan satılıyor.



BUGÜN CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını 2.794,00 liradan alınıyor, 2.836,00 liradan satılıyor.