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Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında bir düşüş olmasıyla birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları merak konusu oldu. Peki 29 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları araştırmaları devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 438,25 TL oldu. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler ise merakla araştırılıyor. İşte 29 Ocak altın alış satış fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 438,17 liradan alınıyor, 438,27 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 713,00 liradan alınıyor, 725,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.426,00 liradan alınıyor, 1.449,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.844,00 liradan alınıyor, 2.889,00 liradan satılıyor.

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