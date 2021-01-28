Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, Fed’in politika faizini sabit bırakması ve doların güçlenmesiyle birlikte düştü.

Fed aylık 120 milyar dolarlık varlım alım programını istihdam ve enflasyonda gözle görülür bir ilerleme gerçekleşene kadar devam ettireceğini söyledi. Başkan Jerome Powell alım miktarını değiştirmenin biraz zaman alacağını belirterek merkez bankasının varlık alım programında bir azaltmaya gitmeyeceğini söyledi.

Powell, geniş aşılama imkânlarının iyimser bir zemin oluşturduğunun altını çizerek, birçok gelişmenin bu yıl için çok daha iyi bir görünüm yarattığını dile getirdi.

Altın bu ay yüzde 3’ten fazla değer kaybederek 2011 yılından beri en kötü Ocak ayını geçiriyor.

GÜMÜŞ FİYATI

Gümüş salı günü çok az bir yükseliş kaydettikten sonra çarşamba günü düşüş yaşamıştı. Fed kararında sonra yatırımcıların daha iyimser bir görünüme odaklanmasıyla gümüş perşembe günü yüzde 0,7 düşüşle ons başına 25,0993 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 438,22

SATIŞ: 438,28

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?



ALIŞ: 713,00

SATIŞ: 724,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.425,00

SATIŞ: 1.446,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2.906,00

SATIŞ: 2.950,00