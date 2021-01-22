Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde kaç TL'den işlem görüyor? Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,38 azalışla 442,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 717,00 lira, Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 442,30 liradan işlem gördü.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın an itibariyle 442,41 TL alış 442,51 TL satış fiyatından işlem görüyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 707,04 TL alış 723,73 TL satış fiyatından işlem görüyor
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatı 1.862 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
YARIM ALTIN NE KADAR KAÇ TL?
Yarım altın 1.409,66 TL alış 1.447,46 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 2.916,54 TL satış 2.992,30 TL satış fiyatından işlem görüyor
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram fiyatı 403,01 TL alış 403,69 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
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