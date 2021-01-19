Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı rekor seviyesinde oldukça uzak bir konumda yer alsa da yatırımcısı son gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın ve diğer altın fiyatları kaç TL? İşte 19 Ocak’ta altın piyasasında son durum…

Güncel altın fiyatları dış piyasada ons altın kaynaklı iç piyasada da dolar kuru kaynaklı değişimler yaşamayı sürdürüyor. Aşı gelişmeleri sonrasında altının onsunda yaşanan hızlı düşüş yatırımcısını üzmüştü.

Ons altının bin 900 dolarlardan bin 839 dolarlara kadar gerilemesiyle birlikte iç piyasada da geri çekilmeler yaşandı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Haftanın ikinci işlem gününde altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısının gram altın kadar tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 719 liradan alınırken aynı dakikalarda 730 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Ons altındaki sert düşüş sonrası 3 bin liranın altına gerileyen ve burada sabitlenen cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 863 liradan alınırken aynı dakikalarda 2 bin 907 liradan da satışa sunuluyor.