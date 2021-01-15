Altın fiyatlarında son durum!

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak görülen altın fiyatları gün içerisinde en çok takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Salgın sürecinde yaşanan tüm gelişmelerin piyasaları etkilemesiyle beraber olumlu aşı haberleri altın fiyatlarının düşüş yaşamasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan ABD'deki olaylar da altının düşmesine olumsuz etki etti. Dün gece açıklanması beklenen ABD teşvik paketinin altın fiyatlarına olumlu etki edeceği düşünülüyor. Peki, bugün altının gramı ne kadar ve çeyrek altın kaç TL? İşte 15 Ocak 2021 son dakika altın fiyatları verileri...

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Ons altının 15 Ocak Cuma gününe 1851 dolar seviyesinde başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı haftaya hareketli başlamasının ardından dün itibarıyla fiyatı tekrar güncellendi. İç piyasada gram altın 439 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Bugün çeyrek altın alış fiyatı 716 lira, satış ise 727 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN KAÇ TL?

Yüklü miktarda yatırım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 855 liradan alınırken satış fiyatı ise 2 bin 895 lirada bulunuyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Bugün 22 ayar bilezik alış 399,00 TL, satış ise 401,50 TL'den işlem görüyor.

2021 yılına dalgalı seyirle başlayan altın fiyatları için uzmanlar tahminlerini belirtiyor. Altın yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmazsa altının yüksek seviyelere doğru fırlayabileceğini belirtiyor. Yılın ilk yarısında teşvik paketinin altın piyasalarını şekillendireceği ikinci yarısında ise enflasyonun piyasaları şekillendireceği düşünülüyor.