Altın fiyatlarında son durum

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 446,7 liradan tamamladı. Gram altın yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla 445 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, cumhuriyet altını da 2.973 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda,1.881 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, düşen dolar endeksi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türüne ilişkin artan belirsizliklerin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, ABD'de dış ticaret dengesi, Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.