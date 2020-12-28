Altın fiyatlarında son durum

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları...

Altın, son on yıl içerisinde en iyi yıllarından birini bitirmeye hazırlanıyor.

Sene başından Ağustos ayına kadar corona virüs salgınının yarattığı belirsizlikle birlikte yüzde 36 seviyelerinde değer kazandıktan sonra düşüş eğilimine girmesine rağmen altın fiyatları, sene başından bu yana yüzde 24 civarında yükselerek bu seneyi son on yıldaki en büyük kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Küresel piyasaların büyük bir bölümünün kapalı olduğu günde piyasalarda yatay seyir sürüyor.

Yılın son haftasına da değer kazancıyla başlayan gram altın, 460 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 748 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.070 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise ABD ve Avrupa piyasalarının Noel tatilinde olması nedeniyle sınırlı işlemlerle, 1.894,83 dolar seviyesinde konumlanıyor.