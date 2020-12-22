Altın fiyatlarında son durum

Dün, altının ons fiyatına paralel dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 461,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de sınırlı değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla 461 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 756 lira, cumhuriyet altını da 3.081 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda1.872 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan yeni türüne yönelik "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığı açıklamalarının, altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün, ABD'de büyüme, tüketici güven endeksi ve mevcut konut satışları verileriyle birlikte Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.