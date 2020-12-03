Altın fiyatlarında son durum

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 462 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 468 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, cumhuriyet altını da 3.125 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.837 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve düşüş eğilimini sürdüren dolar endeksinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.840 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Teşvik haberleriyle birlikte dün dolar endeksi 90,95'e gerileyerek Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.840 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.