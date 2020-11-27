Altın fiyatlarında son durum

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 458,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 453 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, cumhuriyet altını da 3.029 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.809 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.