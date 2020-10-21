Altın fiyatlarında son durum

Son zamanların en gözde yatırım araçlarında biri de altın oldu. Pandemi nedeniyle güvenli liman olarak görünen altının yükselişi devam ederken, gram altın ise 484 liradan işlem görüyor.

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Dünü 483,90 liradan kapatan altın bugüne 484,39 liradan başladı.

İşte 21 Ekim altın fiyatları

Gram altın: 484 lira

Çeyrek altın: 794 lira

Yarım altın: 1.588 lira

Cumhuriyet altını: 3.164 lira

ABD merkezli finans devi Citi Research, yayınladığı raporda altın ve gümüş fiyatında gelecek 12 ayda güçlü bir ralli yaşanmasının beklediğini bildirdi. Altın fiyatının 2020 yılı sona ermeden rekor seviyeye yükseleceğini öngören Citi, temel senaryosunda 2021 yılında ortalama altın fiyatının 2.275 dolar/ons olacağı tahmininde bulundu.