Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 485 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, cumhuriyet altını da 3.239 liradan satılıyor.Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 484,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 12.20 itibarıyla 485 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, cumhuriyet altını da 3.239 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.910 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, dolar endeksindeki düşüşün ve yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

'ONS ALTINDA 1.940 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Bugün küresel piyasalarda veri takviminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın konuşmalarının yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti. Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin haber akışının da altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.