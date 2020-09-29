Altın fiyatlarında son durum

Dövizde yaşanan gelişmeler, pandemiyle ilgili son veriler ve Merkez Bankası'nın kararları altın fiyatlarına da yansıyor. İşte 29 Eylül altın fiyatlarındaki son durum...

29 Eylül Salı günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 29 Eylül güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?



474,27

476,30

ÇEYREK ALTIN FİYATI

758,47

775,26

YARIM ALTIN FİYATI

1.511,92

1.550,13

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.033,32

3.090,78