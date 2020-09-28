Altın almak isteyenler piyasadaki durumu takip ederken, altının gram fiyatındaki düşüş, yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Geneç hafta düşüşe geçen gram ve çeyrek altın fiyatları aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün altının gram fiyatı 459 lira bandında seyrediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte serbest piyasada gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta düştü. İşte gram altın, çeyrek altın ve güncel altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI 28 EYLÜL 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 468 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI

22 Ayar Gram Altın TL/Gr

ALIŞ: 418 TL

SATIŞ: 434 TL

GRAM ALTIN FİYATLARI

24 Ayar Gram Altın TL/Gr

ALIŞ: 459,24 TL

SATIŞ: 459,35 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.859,03 TL

SATIŞ: 1.859,45 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 750,30 TL

SATIŞ: 757,10 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.496,10 TL

SATIŞ: 1.513,70 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

ALIŞ: 2.993,10 TL

SATIŞ: 3.016,20 TL