Altın fiyatlarında son durum

Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen, yatırımcıların sığındığı güvenli liman altının gramı, İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da 475 lira civarında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 475 lira

Çeyrek altın: 782 lira

Yarım altın: 1.562 lira

Cumhuriyet altını: 3.113 lira

YASTIK ALTI ALTINLARI İÇİN YENİ PLAN

TL'deki değer kaybı, vatandaşları giderek daha fazla altına yönlendiriyor. Ancak altın alanların çoğu bunu finansal sistem yerine yastık altında tutmayı tercih ediyor. Bu durumu değiştirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) yeni bir plan hazırladı.

Hazine İAR, bazı seçilmiş kuyumcuların vatandaştan altın toplamasına izin verecek ve toplanan altınlar kamu bankalarında mevduat ve katılım fonu olarak değerlendirilecek.